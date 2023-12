Jude Bellingham officieel gehuldigd als Golden Boy, Bakayoko en Vermeeren in top 15

Hij werd al maanden zo genoemd, maar nu mag Jude Bellingham de titel van Golden Boy ook effectief claimen. De seizoensrevelatie van Real Madrid liet in de prestigieuze prijsuitreiking Jamal Musiala en Lamine Yamal achter zich. Verder prijkten er nog twee jonge Belgen in de top 15 en viel ook Union-eigenaar Tony Bloom in de prijzen.