Een middenvelder die topspitsen evenaart: de indrukwekkende statistieken van Jude Bellingham

"Een cadeau voor het voetbal." Zo omschreef coach Carlo Ancelotti goudhaantje Jude Bellingham na alweer een glansprestatie in de Champions League tegen Napoli. Maar vooral ook een cadeau voor Real Madrid, bewijzen 5 indrukwekkende statistieken.

20 jaar en 153 dagen

Met 20 jaar en 153 dagen op zijn levensteller is Jude Bellingham de derde jongste speler die 10 keer kan scoren in de Champions League. Alleen Kylian Mbappé (18 jaar en 350 dagen) en Erling Haaland (19 jaar en 212 dagen) slaagden daar nog sneller in. Karim Benzema (20 jaar en 307 dagen) is de enige andere speler die 10 keer kon scoren in het kampioenenbal voor zijn 21e verjaardag.

15 goals in 16 matchen

Na de competitiewedstrijd tegen Cadiz mocht Bellingham zich even een straffere debutant noemen dan Cristiano Ronaldo bij Real Madrid. 14 goals in zijn eerste 15 matchen voor de Koninklijke, terwijl Ronaldo er in 2009 13 scoorde. Maar Ronaldo is niet voor niets topschutter aller tijden bij de Madrilenen met 450 goals in 438 duels. Na 16 matchen zat de Portugees aan 15 goals, net zoals Bellingham na zijn CL-goal tegen Napoli. Als middenvelder even goed doen als de recordschutter... Nog altijd indrukwekkend. Zinedine Zidane kon er alleen maar van dromen.

4 CL-duels, 4 goals

Jude Bellingham is de eerste speler van Real Madrid die in zijn eerste 4 Champions League-wedstrijden kan scoren.



Daar slaagde zelfs Ronaldo niet in. De Portugees scoorde wel 6 keer in zijn eerste 4 CL-matchen met Real Madrid, maar tegen Zürich zweeg zijn kanon.

Voet in 11 goals

Met zijn goal en assist tegen Napoli had Jude Bellingham een voet in 11 doelpunten (8 goals en 3 assists) in de voorbije twee groepsfases van de Champions League. Daarmee evenaart hij Haaland. Alleen Kylian Mbappé was nog productiever met een bijdrage in 13 doelpunten (10 goals en 3 assists).

Dortmund overtroffen