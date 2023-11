Onverzadigbare Bellingham stuwt Real Madrid met zoveelste glansprestatie voorbij Napoli

Real Madrid einde 4 - 2 Napoli 9' - Doelpunt - Giovanni Simeone (0 - 1) 11' - Doelpunt - Rodrygo (1 - 1) 22' - Doelpunt - Jude Bellingham (2 - 1) 47' - Doelpunt - André-Frank Zambo Anguissa (2 - 2) 49' - Geel - Piotr Zielinski 57' - Verv. Dani Ceballos door Joselu 65' - Verv. Brahim Díaz door Nicolás Paz 65' - Verv. Piotr Zielinski door Eljif Elmas 78' - Verv. Matteo Politano door Jens Cajuste 84' - Doelpunt - Nicolás Paz (3 - 2) 87' - Verv. Stanislav Lobotka door Giacomo Raspadori 87' - Verv. Juan Jesus door Alessandro Zanoli 87' - Verv. Ferland Mendy door Nacho 87' - Verv. Rodrygo door Lucas Vázquez 90' - Geel - Jens Cajuste 90+4' - Doelpunt - Joselu (4 - 2) UEFA Champions League - speeldag 5 - 29/11/23 - 21:01 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 9' Giovanni Simeone 0 - 1 Giovanni Simeone 9' 11' Rodrygo 11' Rodrygo 1 - 1 22' Jude Bellingham 22' Jude Bellingham 2 - 1 47' André-Frank Zambo Anguissa 2 - 2 André-Frank Zambo Anguissa 47' 84' Nicolás Paz 84' Nicolás Paz 3 - 2 90+4' Joselu 90+4' Joselu 4 - 2

Zelfs in een overbodige match gunde Real Madrid zijn tegenstander niks. De Koninklijke maakte een achterstand goed tegen Napoli en ging in het slot zelfs nog helemaal over de bezoekers. Jude Bellingham leverde alweer een totaalprestatie af.



Voor we aan de lofzang voor protagonist Jude Bellingham beginnen eerst een eervolle vermelding voor doelpuntenmakers 1 en 2. Giovanni Simeone bracht vuur in de wedstrijd door verrassend de score te openen in Bernabeu. Amper een paar tellen later reageerde Rodrygo door een nóg mooier doelpunt te scoren - geniet zeker van onderstaande beelden.

Onverzadigbare Bellingham

Voorts was er (terecht) opnieuw veel lof voor Jude Bellingham.



De Engelse alleskunner bracht Real met zijn 15e doelpunt van het seizoen - wát een cijfers voor een middenvelder eind november - op voorsprong. Een prima kopbal na een sprint richting de zestien.

