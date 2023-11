Julie Van de Velde wisselt Fenix-Deceuninck in voor AG Insurance-Soudal-Quick Step

Julie Van De Velde stak in de voorbije Tour de France Femmes haar hand uit naar de mooiste zege in haar carrière. Na een eenzame vlucht werd ze pas enkele hectometers voor de witte lijn ingerekend.

"Daags voor die lange ontsnapping had ik Julie een bericht gestuurd of ze nog een contract had voor komend jaar", vertelt teammanager Natascha den Ouden over hoe de samenwerking tot stand kwam.

"Julie was meteen enthousiast. Ik denk dat wij nog meer uit Julie kunnen halen dan wat ze tot nu toe heeft kunnen laten zien. Ze is een puur sang hardrijder met hart voor de koers en voor haar teamgenoten."

"Julie is heel goed coachbaar en zeer leergierig. Wij kijken ernaar uit om met haar te gaan werken. Zeker voor het Waalse blok en de etappekoersen."

"Onmiddellijk voelde ik het vertrouwen in mijn capaciteiten. Wat me ook aanspreekt bij dit team is het professionalisme, gecombineerd met een familiale sfeer", vult de klimster aan.

"Het is bovendien mooi om te zien hoe het team is gegroeid de afgelopen jaren, met bijzondere aandacht voor de jeugd. Ik bewonder het echt: vanuit de jeugd zoiets moois opbouwen.”

"Ik hoop een waardevolle bijdrage te leveren aan de ambities van het team, vooral in de uitdagende klimwedstrijden. Mijn doel is om het team te ondersteunen bij het behalen van mooie resultaten. Ook het krijgen van mijn eigen kansen als vrijbuiter zou geweldig zijn."

"Ik zie mijn rol in het nieuwe team als zeer veelzijdig. Als helper in de zwaardere wedstrijden wil ik van toegevoegde waarde zijn, terwijl ik als vrijbuiter enthousiast meedoe aan ontsnappingen om te strijden voor ritzeges of om mijn ploegmaats in een zetel te zetten.”