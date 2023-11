Australiër Luke Plapp verlaat Ineos en komt thuis bij Jayco AlUla

Luke Plapp wordt aanzien als een groot talent en veroverde al 3 Australische titels bij de elite, twee op de weg (2022 en 2023) en eentje in het tijdrijden (2021).

Hij werd ook al 2e in de eindstand van de UAE Tour (2023) en 3e in de Ronde van Noorwegen (2022).

Bij het Australische Jayco AlUla krijgt hij de kans zich verder te ontwikkelen in het rondewerk. "We zijn gemotiveerd met hem te werken en hem te laten groeien met het team", legt teammanager Brent Copeland uit.

"We hebben een sterke groep klimmers in onze gelederen. Luke zal goed ondersteund worden. We kijken er naar uit hem te zien meestrijden voor succes in rittenkoersen en tijdritten."

Onder meer de Brit Simon Yates, de Australiër Lucas Hamilton en de Ier Eddie Dunbar kunnen goed bergop bij het Australische WorldTour-team. Sprinter Caleb Ewan keerde terug bij het team na 5 seizoenen bij de Belgische Lotto-ploeg.