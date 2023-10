Tyson Fury herrijst (weer) uit de doden! Ondanks mokerslag van beresterke Ngannou blijft hij ongeslagen

Want wat iedereen uit het Fury-kamp stiekem vreesde, gebeurde in de derde ronde: Ngannou landde een verschroeiende linker op de knikker van Fury, die ter aarde stortte.

Iedereen hield zijn adem even in.

Maar The Gipsy King is nu eenmaal niet aan zijn proefstuk toe. Ook tegen Deontay Wilder herstelde hij enkele jaren geleden van een nietsontziende knock down.

En jawel, ook deze keer grabbelde de bokskampioen weer recht.



Met de kracht van Ngannou in zijn achterhoofd, maakte Fury er - zoals alleen hij dat kan bij de zwaargewichten - een potje schaak van. Hij pikte zijn tegenstander - die verrassend vlot meedeed bij momenten - uiteen en rekende op zijn puntentotaal.

Met succes. Na 10 ronden werd de beslissing overgelaten aan de jury. Het verdict: Fury won met split decision, wat wil zeggen dat niet alle juryleden het voordeel aan hem gaven.



The Gipsy King blijft ongeslagen, maar Ngannou lijkt voor velen toch de morele winnaar van deze kamp.

"Dit stond zeker niet in het script", gaf Fury zelf na afloop toe. "Francis is een verdomd goeie vechter: sterk, stevige punch en een veel betere bokser dan we allemaal hadden ingeschat. Hij is een vreemde vogel en ik heb veel respect voor hem, dat was zo voor de kamp en dat is nu ook zo."