Vanavond Tyson Fury vs. Francis Ngannou: Show? Geld! En "Wat als...?"

Vanavond vindt in Riyad, Saoedi-Arabië, de "Battle of the Baddest" plaats. Een bokswedstrijd tussen de ongeslagen wereldkampioen zwaargewichten in de WBC, Tyson Fury, en de MMA-gigant Francis Ngannou. Wat mogen we verwachten van dit overhypete gevecht?

Bekijk hier de officiële trailer

Slip 'n Slide vs. The Nuclear Option

Het moet van Floyd Mayweather vs. Connor McGregor geleden zijn (en neen, Jake Paul tellen we niet mee) dat er nog eens zo'n wereldwijde hype geweest is voor een bokswedstrijd. Nadat de onbetwiste wereldkampioen zwaargewichten in de MMA zijn contract bij de UFC had uitgediend en getekend had voor een andere vechtsportorganisatie (PFL), lag de weg voor Francis Ngannou open om zijn droom te realiseren en het op te nemen tegen de ongeslagen bokser Tyson Fury. Een mooie, lucratieve droom. Maar elke zichzelf respecterende bokskenner is ervan overtuigd dat de ervaring en de intrinsieke boksvaardigheden van wereldkampioen Fury (36) gewoonweg te groot zijn voor de 1 jaar jongere Kameroener. "Het zal voor Ngannou moeilijk, zo niet onmogelijk zijn om Fury te raken. De Gipsy King is een meester in de slip 'n slide, het ontwijken van punches, en zal de slagen van de minder getalenteerde Ngannou van mijlenver zien aankomen en ontwijken", aldus UFC-commentator Joe Rogan in zijn podcast.

Ngannou heeft de "nuclear option". Hij kan iedereen op deze planeet met één punch knock-out slaan. Joe Rogan, UFC-commentator

Dit gezegd zijnde is Francis Ngannou een natural heavyweight: 120 kilogram pure spiermassa, met vuisten als voorhamers. Hij moest zelfs massa verliezen om het vereiste gewicht te halen. Hij zal ook wel wat van zijn pure kracht opgeofferd hebben om meer snelheid te krijgen en zo een kans te maken om Fury te raken. "Francis Ngannou heeft de nuclear option", aldus Joe Rogan. "Hij kan met één verwoestende uithaal iedereen op deze planeet knock-out slaan en dus ook

Tyson Fury.



In de UFC sloeg hij ooit Alistair Overeem ko met een punch die de wereld rondging op sociale media. Volgens Joe Rogan was die perfect uitgevoerd en zag Ngannou de opening, maar hij gelooft nooit dat zo’n punch bij Tyson Fury zou werken. "Wanneer Francis enkel aan boksen moet denken en niet moet vrezen voor een grondgevecht, zoals in MMA, dan kunnen er hier en daar wel eens enkele bommen landen", volgens Rogan. "Maar of dat genoeg zal zijn?" Mike Tyson, die samen met Ngannou getraind heeft, gelooft in de Kameroener: "Ik denk dat The Predator de Gipsy King naar dromenland kan sturen."

Echt boksen of show opvoeren?

Als we Tyson Fury en z'n entourage mogen geloven wordt het zeker geen exhibitiewedstrijd. Hoewel... Oké, het is een echte boksmatch, over 10 ronden, met 3 echte juryleden. Maar de WBC-wereldtitel van Fury staat niet op het spel. Het enige wat de Gipsy King kan verliezen is zijn ongeslagen status en het aura dat daarbij hoort. Maar of beide boksers dan echt serieus met elkaar zullen kampen, is nog maar de

vraag, want er hangt een groot voorbehoud boven het gevecht. Eind september ondertekenden Tyson Fury en de Oekraïner Oleksander Usyk, de wereldkampioen in alle andere boksbonden, een contract dat beide zwaargewichten op 23 december (eerder 2024) tegenover elkaar zet met als inzet alle wereldtitels.