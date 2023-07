Clash der stijlen: bokskampioen Tyson Fury neemt het op tegen MMA-kampioen Francis Ngannou

Voor de hand liggende kandidaten genoeg om het op te nemen tegen Tyson Fury, maar een akkoord vinden blijkt o zo moeilijk.

In april zou er een clash tussen de twee wereldkampioenen bij de zwaargewichten komen, maar het gevecht tegen WBA-, IBF- en WBO-kampioen Oleksandr Oesyk viel in het water. De twee bokskampioenen wezen met een beschuldigende vinger naar elkaar. Ook de poging om een kamp tegen Anthony Joshua op te zetten blijkt vruchteloos.

Tyson Fury wendt zich dan maar tot een minder logische tegenstander. De 34-jarige Brit neemt het op 28 oktober in Saudi-Arabië op tegen MMA-vechter Francis Ngannou.

Het wordt volgens het team van Fury geen exhibitiegevecht, al staat de WBC-titel niet op het spel. "De officiële regels van het professionele boksen zullen gelden, met drie juryleden die scores kunnen geven op tien punten."

De 36-jarige Ngannou heeft geen ervaring met boksen, maar is wel een voormalig wereldkampioen bij de zwaargewichten in de MMA.

De kooivechter sloeg onlangs een monstercontract af bij de UFC, stond zijn wereldtitel af en tekende bij de Professional Fighters League (PFL). Dat contract gaf hem meer ruimte om bijvoorbeeld eens een bokskamp te doen.

"Ik heb de afgelopen drie jaar gewacht om Tyson in de ring te ontmoeten. Het is altijd mijn droom geweest om te boksen en om tegen de beste te boksen", zei hij.

"Nadat ik bij de MMA de onbetwiste kampioen bij de zwaargewichten ben geworden, is dit mijn kans om die droom waar te maken en mijn positie als de beste man ter wereld te versterken."

Dat Ngannou stevig kan uithalen, bewees hij al meermaals in de MMA-octagon. De stoot waarmee hij Alistair Overeem velde in 2017, werd verkozen tot beste knock-out van het jaar en in 2020 had hij amper 20 seconden nodig om Jairzinho Rozenstruik tegen het canvas te werken.