Slag onder de gordel of niet? Usyk behoudt wereldtitels, tegenstander voelt zich "bestolen"

Was het een slag onder de gordel of niet? Die vraag zinderde na de titelkamp tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois door de Poolse Wroclaw Arena.

In de vijfde ronde was titelverdediger Usyk tegen het canvas gegaan. De ref oordeelde evenwel dat het een slag onder de gordel was en de Oekraïner kreeg enkele minuten om te bekomen.

Daniel Dubois, goed voor 19 zeges in 20 kampen waarvan 18 met knock-out, begreep er niets van. De Brit mocht even later de wraak van Usyk voelen. In de 7e ronde ging Dubois een eerste keer neer, in de 9e ronde maakte de scheidsrechter er een einde aan na een stevige rechter.

Dubois stelde achteraf verontwaardigd dat hij de overwinning verdiende. "Ik voel me bestolen", zei hij. "Hoe was dat onder de gordel? Dat was een overwinning." Zijn promotor wil alvast stappen ondernemen.

Usyk, die sinds 2021 op de troon zit bij de zwaargewichten, trok er zich niet veel van aan. "Ik heb zijn kracht niet gevoeld, alleen in mijn ballen", sneerde de wereldkampioen.

Hij blikte na de kamp al vooruit naar een clash met WBC-kampioen Tyson Fury. "Ik ben morgen klaar voor Fury. Maar of hij ook wil? Dat weet ik niet", zei de Oekraïner. Eerdere onderhandelingen over een gevecht om de wereldtitels te verenigen liepen af op een sisser.