Woensdag kennen we het parcours van de Tour: dit zijn de geruchten

Woensdagmiddag wordt in Parijs het parcours van de Tour de France (Femmes) onthuld. Onder invloed van de Olympische Spelen in Parijs krijgt de 111e editie bij de mannen een primeur, de vrouwen moeten voor hun 3e editie iets later pieken. Lees hier de geruchten over de route bij de mannen en de vrouwen.

Grand Départ: Firenze ontvangt de Tour met stevige voorgerechten

Aangezien het slot van juli en begin augustus 2024 ingepalmd worden door de Olympische Spelen, moet het Tour-peloton vroeger dan gebruikelijk uit de startblokken schieten. Op zaterdag 29 juni wordt het startschot gegeven in Firenze. Italië organiseert voor het eerst de Grand Départ. Het is ook al de 3e buitenlandse start op een rij na Kopenhagen (2022) en Bilbao (2023). Het peloton kampeert 3 dagen op Italiaans grondgebied. Vanuit Toscane gaat het op dag 1 richting Rimini. De openingsdag - en dus het gevecht voor de eerste maillot jaune - wordt een stevige dobber van 205 kilometer en 3.800 hoogtemeters door de Apennijnen en langs San Marino. De laatste 15 kilometer vlakt het traject nagenoeg volledig uit.

Rimini is de plaats waar Marco Pantani het leven liet, dag 2 brengt ook al een eerbetoon aan Il Pirata. Zijn geboorteplaats Cesenatico is het startdecor voor een nieuwe heuvelrit met finish in Bologna. Ook dag 2 ligt bezaaid met bulten. De Gallisterna herkennen we nog van het WK-parcours in Imola (2020), de San Luca (die twee keer wordt beklommen) is de smaakmaker van de Ronde van Emilië.

Pas op dag 3 zouden de sprinters aan hun trekken moeten komen met een overwegend vlakke rit richting Turijn. Het is opvallend hoe ASO kiest voor 3 etappes van meer dan 200 kilometers tijdens de Italiaanse passage.

Apotheose in Nice met bergrit en afsluitende tijdrit

De openingsdagen van deze Tour kennen geen geheimen, het slotweekend evenmin. Voor het eerst in de geschiedenis moet ASO uitwijken en zal de Tour niet finishen in Parijs. Nice ontvangt de renners in het weekend van 20 en 21 juli. De voorlaatste etappe gaat van start in Nice en bewandelt met de Col de Turini en de Col de la Colmiane zware kost voor de aankomst op de Col de la Couillole, ingrediënten die we kennen uit Parijs-Nice. De slotrit is deze keer dus geen parade en criterium in de Franse hoofdstad. Voor het eerst sinds de legendarische ontknoping in 1989 krijgen we een tijdrit als sluitstuk. Tussen Monaco en Nice is een route van 35 kilometer uitgetekend. Het wordt geen strandwandeling langs de Franse Riviera, wel een pittig dessert met La Turbie en de Col d'Eze. Een afdaling voert de coureurs dan richting de Promenade des Anglais.

De Tour meert net als bij de Grand Départ in 2020 weer aan in Nice.

Grindrit aan het einde van week 2?

Het begin- en eindpunt kennen we, de rest van het parcours wordt dus pas woensdagmiddag uit de doeken gedaan. Al hebben gespecialiseerde websites zoals VeloWire uiteraard al de nodige research gedaan. Na het Italiaanse drieluik rijdt het peloton op dag 4 vanuit Pinerolo Frankrijk binnen. Dat gebeurt dwars door de Alpen, waardoor er die dag al sprake zou zijn van de Galibier. De Alpen duiken later nog eens op, wat impliceert dat er na die brutale aanhef wat meer ademruimte zou komen met onder meer een sprintersrit in Dijon en een tijdrit tussen de wijngaarden in Bourgondië op dag 7. Vlak voor de eerste rustdag in Orléans zou er echter nog een stevige bananenschil gedropt worden. Er is sprake van een etappe met gravelstroken in de buurt van Troyes. In de Tour de France Femmes van 2022 werden die grindpaden al gedegusteerd. Marlen Reusser won er toen.

Vuurwerk op Bastille Day met Plateau de Beille

Week 2 richt zich via het Centraal-Massief naar Pau en dan weet je dat de Pyreneeën om de hoek loeren. Voor we in de bergen belanden, houdt het peloton (na een waaierdag?) halt in Saint-Amand-Montrond, thuisbasis van Julian Alaphilippe, en Le Lioran, waar Greg Van Avermaet in 2016 won. Pau is de traditionele poort naar de Pyreneeën en ginds wordt gespeculeerd over 2 aankomsten bergop met Pla d'Adet (50 jaar na de zege van Raymond Poulidor) en Plateau de Beille. De col waar Jelle Vanendert in 2011 won, staat op zondag 14 juli geprogrammeerd, de Franse nationale feestdag. Plateau de Beille zou het eindstation zijn van een excursie over onder meer de Peyresourde en de Portet d'Aspet.

Hoogtevrees op de Col de la Bonette

Wat de slotweek allemaal in petto heeft, is nog niet geweten. Het peloton zal vermoedelijk via onder andere Nîmes sowieso terugkeren naar de Alpen, waar ze op dag 4 dus al even gesnuffeld hebben. Vooral rit 19, vlak voor het slotweekend in Nice, wordt wellicht een dagje om duimen en vingers bij af te likken. Wordt dit de koninginnenrit? Isola 2000 is bevestigd als finishplaats. De Col de Vars en de Cime de la Bonette, op een duizelingwekkende hoogte van 2.802 meter, worden genoemd als ingrediënten. Zoals gezegd zal de eindwinnaar dus niet op zijn lauweren kunnen rusten, want ook het slotweekend aan de Côte d'Azur legt nog veel lekkers in de toonbank.

De laatste gele trui wordt niet uitgedeeld in Parijs, wel in Nice.

Tour de France Femmes: slotdag op Alpe d'Huez?

De vrouwen krijgen volgende zomer hun 3e editie van de Tour de France Femmes voorgeschoteld. Door de Spelen moeten zij uitwijken naar een later tijdslot. Daags na de sluitingsceremonie in Parijs springen de lichten op maandag 12 augustus op groen in Rotterdam. De openingsrit gaat van Rotterdam naar Den Haag, op dag 2 wordt een dubbel programma toegevoegd met een ochtendrit en een tijdrit 's namiddags in Rotterdam. Wat daarna volgt, is nog een goedbewaard geheim. Een passage door België om de oversteek naar Frankrijk te maken, is niet uitgesloten. De geruchten over een finale in de Alpen klinken de jongste weken steeds luider. Na La Planche des Belles Filles (2022) en de Tourmalet (2023) zou Alpe d'Huez het eindpodium vastleggen. De vrouwen leveren door de Spelen overigens een dagje in: hun Tour duurt geen 8 maar 7 dagen.