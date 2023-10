Bocholt wurmt zich voorbij Litouwers van Klaipeda naar 3e ronde European Cup

Bocholt had de heenmatch met 5 doelpunten voorsprong gewonnen (32-27), maar in de eerste minuten gooide het al 3 goals van die buffer van 5 te grabbel in Litouwen.

Uiteindelijk kwam Bocholt dankzij Wouters toch beter in de match en bij de rust was het verschil maar 2 treffers: 16-14.

De machine van Klaipeda viel beetje bij beetje stil en door een goal van Winters kwam Bocholt zelfs voor het eerst op voorsprong: 20-21.

In het laatste kwart drong Klaipeda niet echt meer aan en was Bocholt vooral bezig met de kwalificatie. De Litouwers kwamen er zo vanaf met een gelijkspel: 26-26.

Bocholt plaatst zich op deze manier voor de 3e ronde, de loting hiervoor is pas over een paar dagen.