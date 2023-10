Stadsbestuur van Diest houdt Saudische overname in de gaten: "Alarmbellen gaan af"

Voetbal Vlaanderen sprak deze week al zijn bezorgdheid uit over de trend die zich ook in ons amateurvoetbal lijkt door te zetten.

Buitenlandse investeerders ontdekken ook de Belgische markt. Zo pompt een Saudische zakenman geld in KFC Diest.

"Sinds maart staan we met hen in contact via Danny (Boffin, trainer van Diest en ex-Rode Duivel)", verduidelijkt voorzitter Johan Haesevoets.

"Hij kende mensen die ons eventueel zouden willen helpen om de club op orde te krijgen, maar zelf waren we ook op zoek."

De stad, eigenaar van de terreinen, kijkt bedenkelijk toe. "Als je wat opzoekingswerk doet, kom je al snel terecht bij enkele tussenfiguren met een dubieuze achtergrond. Dan gaan de alarmbellen af over hun intenties op korte en lange termijn", reageert Rick Brans, schepen van Sport.

Wordt de toekomst van de eigen jeugdspelers bedreigd? De preses nuanceert, weliswaar deels. "De beste spelers lopen hier nog rond. Dat is dus niet meteen aan de orde, al kan ik het niet uitsluiten", zegt hij over een eventuele instroom van Saudische pionnen.

Het stadsbestuur geeft aan dat het de club kan tegenhouden. "KFC Diest krijgt subsidies, ze huren de terreinen aan een goedkoop tarief."

"Als ze geen helderheid bieden of als men slechte intenties heeft, dan wordt het moeilijk om nog met de stad samen te werken."