Buitenlandse investeerders richten hun pijlen op amateurvoetbal: "We zien dit niet graag gebeuren"

"We geloven sterk in het amateurvoetbal om de gemeenschap rond een club samen te brengen en om jeugdspelers op te leiden die dan kunnen doorstromen naar het eerste elftal."

"We zien het niet graag gebeuren", neemt Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen, een duidelijk standpunt in. "We willen dat onze clubs in de amateurreeksen lokaal verbonden zijn."

Buitenlandse groeperingen zetten het model van ons amateurvoetbal onder druk en hun visie staat hier haaks op. We hebben al instrumenten om hier iets tegen te doen, maar we zouden ons nog meer moeten kunnen wapenen.

Wat zijn de stopborden die geplaatst kunnen worden? "Volgens het licentiereglement moet twee derde van de raad van bestuur en vier vijfde van de algemene vergadering natuurlijke personen zijn die gedomicilieerd zijn in België. Is dat niet in orde, dan krijg je geen licentie."

Maar waterdicht is die maatregel niet. "Dit kan worden aangevochten via de burgerlijke wetgeving omdat het mogelijk in strijd kan zijn met het vrij verkeer van personen en ondernemen."

"We doen heel veel om de clubs lokaal verbonden te houden, maar de wetgeving zit niet echt mee. Dat beslist ons land niet alleen, het is Europese regelgeving", beseft Voetbal Vlaanderen.

"Maar er moet politiek nagedacht worden over hoe we hier mee omgaan en over welk signaal we geven. We zouden dus wettelijke ondersteuning kunnen gebruiken."