Tom Pidcock triomfeert in Mont-Saint-Anne, Nino Schurter steekt 9e Wereldbeker mountainbike op zak

Tom Pidcock wou dit jaar graag nog in zijn wereldkampioenentrui, veroverd in augustus, triomferen in de wereldbeker. In Andorra en Snowshoe lukte het niet, in Mont-Sainte-Anne wel.



En opmerkelijk: zo wint Pidcock dit seizoen de eerste én de laatste manche van de wereldbeker. In mei in Tsjechië was de Brit de beste in Nove Mesto na Morave. Omdat hij maar 4 van de 8 manches reed, kwam hij niet meer in aanmerking voor de allroundzege.



Vannacht vocht hij in een zware modderrace een pittig duel uit met de Zwitser Mathias Flückiger, die nog allround kon winnen. Flückiger reed veel op kop, maar ook 2 keer leg, zijn 2e lekke band in het slot deed hem de das om. Pidcock won met 26 seconden voorsprong.



Nino Schurter was na een slechte start buiten de top 30 belandt, maar na een inhaalrace wist hij zich toch te verzekeren van de eindzege, zijn negende al. De tienvoudige wereldkampioen had genoeg aan een 14e plaats om zijn titel van 2022 te verdedigen.



De Zwitser kreeg een staande ovatie van het Canadese publiek: "Mijn start was erg slecht, ik moest inhalen en inhalen en kende ook nog materiaalpech. Ik ben dan ook erg blij met mijn 9e eindzege. Ik beleefde een ongelooflijk seizoen."