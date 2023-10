Jens Schuermans sluit WB shorttrack af op 4e plaats, Puck Pieterse dubbelt bij de vrouwen

Mont-Saint-Anne is de 8e en laatste manche van het Wereldbekerseizoen mountainbike. Zoals gewoonlijk werd het weekend op gang getrapt met de shorttrack, een onderdeel waarin Jens Schuermans zich regelmatig tussen de toppers kan mengen.



De concurrentie in Canada was deze keer wel niet mals, met niet alleen een Victor Koretzky in supervorm, maar ook zijn landgenoot Jordan Sarrou, wereld- en olympisch kampioen Tom Pidcock en levende legende Nino Schurter.



Schuermans finishte uiteindelijk op 9 seconden van winnaar Koretzky op de 9e plaats, net voldoende om zijn 4e plaats in de eindstand vast te houden.

"Ik moest echt het onderste uit de kan halen, maar ik was vastberaden om die 4e plaats veilig te stellen voor alle schitterende mensen die mij achter de schermen helpen. Ik ben supertevreden", zegt de 30-jarige Schuermans.

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Oostenrijkse Laura Stigger, die een voor de shorttrack aanzienlijke voorsprong had van 5 seconden op Loana Lecomte. Puck Pieterse werd 5e en verzekert zich na eindwinst in de gewone Wereldbeker ook van eindwinst in de shorttrack.