Tom Pidcock staat voor drukke zomer met Tour en zware olympische agenda

Op maandag 29 juli wordt de cross-country in het MTB georganiseerd, amper 8 dagen na de laatste etappe van de Tour de France. De Tour eindigt op zondag 21 juli in Nice.

Pidcock wil zijn olympische titel in het mountainbiken verdedigen, zo bevestigt hij in een podcast van zijn sponsor Red Bull.

Als duizendpoot is kiezen een beetje verliezen voor Tom Pidcock . Het 24-jarige goudhaantje van Ineos Grenadiers blinkt uit op de weg, op zijn mountainbike en in het veld.

Pidcock is vrijwel zeker van zijn startbewijs, maar moet nog punten sprokkelen om een optimale startpositie te bemachtigen.

"Ik moet met mijn team het juiste evenwicht vinden", zegt hij over de combinatie op de weg. "Ze hebben me nodig of ze willen me in de Tour. Daar moet ik op mijn best zijn."

"Ik heb dan 8 dagen tot de MTB-race. Het wordt niet gemakkelijk, tegen de limiet aan. Maar ik ga ervoor."

Zijn eerste kennismaking tijdens het testevent maakte hem niet echt enthousiast. "Eerlijk: ik was niet onder de indruk van het parcours", bekende hij. "Ze hadden het meer uitdagend kunnen maken."

Maar in Parijs blijft het in principe niet bij één acte de présence. 5 dagen na de MTB-wedstrijd volgt op zaterdag 3 augustus de wegrit bij de mannen.

Pidcock moet uiteraard geselecteerd worden door het Britse team, maar heeft er voorlopig ook zijn zinnen op gezet.

Het drieluik Tour-MTB-wegrit zou overigens ook op het bord van Mathieu van der Poel kunnen belanden.