Ex-Cercle-CEO Ben Lambrecht is niet langer de sterke man van AS Monaco

De 58-jarige Ben Lambrecht werd in maart 2021 CEO bij Cercle Brugge.

De gewezen topman van Coca Cola hielp mee aan de professionalisering van groen-zwart, maar werkte in die periode ook al nauw samen met het management van zusterclub AS Monaco.

Lambrecht werd in december vorig jaar tot CEO van AS Monaco gekatapulteerd. Nu, 10 maanden later, legt hij zijn functie in onderling overleg neer.

De Braziliaan Thiago Scuro, sinds de zomer al directeur voetbalzaken van AS Monaco, werd vandaag door de raad van bestuur aangesteld als nieuwe algemeen directeur van de club.

De 41-jarige Braziliaan krijgt zowel de sportieve als de administratieve leiding in handen.

Scuro zal rechtstreeks rapporteren aan de voorzitter, de Russische miljardair Dmitri Rybolovlev.

Monaco prijkt na 7 speeldagen helemaal bovenaan in de Ligue 1 met 14 op 21.