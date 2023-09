Sporteconoom over de bizarre recordtransfer van RWDM: "Dit zal gewoon passeren"

"En het bewijst ook opnieuw dat een structuur waarin verschillende clubs dezelfde eigenaar hebben, toelaat om de transferregels en de regels van Financial Fair Play (FFP) naar je hand te zetten."

Dat uitgerekend promovendus RWDM het Belgische transferrecord scherper stelt, deed heel wat wenkbrauwen fronsen. "Maar het is geen unieke constructie. Zoiets is nogal gebeurd", weet Thomas Peeters.

25 miljoen euro. Zoveel heeft RWDM eerder deze week op tafel gelegd voor Nuamah . De Ghanees werd vervolgens prompt doorgesluisd naar Olympique Lyon, de Franse topclub die net als RWDM in handen is van de Amerikaan John Textor.

"Je kunt geen regels blijven toevoegen. Het zou eenvoudiger zijn om "multi club ownership" te verbieden, maar dat is dan weer niet zo simpel op juridisch vlak."

"FFP legt een aantal criteria op en indirect zorgt dat voor een hele industrie aan creatieve boekhouders, die clubs helpen om daar onderuit te komen. En met elke controle of nieuwe regel worden ze nog wat creatiever."

"25 miljoen euro is geen realistisch bedrag voor RWDM"

Creatief boekhouden dus. Maar hoe schrijft een club als RWDM dan die 25 miljoen euro in de boeken? "Op zich is 25 miljoen geen realistisch bedrag voor een club als RWDM om binnen een normaal budget kwijt te geraken in de jaarrekening", weet ook Thomas Peeters.

"Maar die 25 miljoen komt ook niet onmiddellijk in zijn geheel in de jaarrekening. Wel wordt jaarlijks een percentage dat overeenkomt met de contractduur van die speler opgenomen in de boekhouding."

"Stel dat hij een contract heeft van 5 jaar, dan wordt die 25 miljoen euro ook gespreid over die termijn. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk dat Lyon jaarlijks huurgeld betaalt aan RWDM en zo die kost van 5 miljoen euro per jaar financiert. En dan doet het RWDM niet onmiddellijk veel pijn."