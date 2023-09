Geen beterschap: Standard krijgt ook tegen RWDM zijn motor niet aan de praat

Alexis De Sart (RWDM): "Het is voor ons positief om op deze lastige verplaatsing een punt te pakken. In de tweede helft hebben we een goed blok neergezet. 7 punten na zes wedstrijden is voor ons een goed begin."

Zinho Vanheusden (Standard): "Het was een zeer intense match met veel duels. We wouden alles geven voor de club. We weten dat we soms nog kwaliteit missen. Het weegt toch wel op onze jonge groep dat we nog steeds moeten wachten op onze eerste zege. Ik wil de supporters bedanken voor de steun."

Carl Hoefkens (trainer Standard): "Ik kan als coach niet meer vragen. De spelers hebben de hele wedstrijd alles gegeven. We hebben nood aan kwaliteit en ervaring. We hebben nog vier dagen om iets te doen op de transfermarkt. Ik heb respect voor de reactie van de fans. Ze kennen de situatie en steunen ons."

Claudio Caçapa (trainer RWDM): "Ik ben tevreden met de prestatie, al vind ik dat we nog veel beter kunnen. In de rust heb ik wat veranderd, waardoor we in de tweede helft beter voor de dag kwamen. Ons voorlopig rapport is niet slecht, maar we mogen niet te snel tevreden zijn."