Wat met Anderlecht en Standard de volgende jaren? "Het wordt drummen voor de top 6"

De top 4 - Antwerp, Genk, Union en Club Brugge in iets mindere mate - was dit seizoen erg sterk en Club zal in principe sterker voor de dag komen volgend seizoen. Wat met de traditionele topclubs Anderlecht en Standard, kunnen die op korte termijn meedoen voor de prijzen?



Vandenbempt gelooft er niet meteen in: "Als je zegt volgend jaar, ben ik geneigd neen te zeggen. Ik kan er geen termijn op plakken, wanneer dat wel zo weer zal zijn. Maar als je ziet waar zij vandaan moeten komen: Anderlecht heeft het financieel en sportief moeilijk."



"Het verschil is heel erg groot. Zij hebben soms de indruk dat het verschil niet zo veraf is. Dat zal moeten blijken."



"Standard was begonnen aan een project met een uitstekende trainer (Ronny Deila, red), daar moeten ze ook weer opnieuw beginnen. Vinden ze dezelfde trainer of niet? Ze hebben al aangegeven dat het met hetzelfde budget of iets minder zal moeten. Dat is ook een van de redenen waarom Deila vertrokken is."