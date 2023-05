LIVE titelstrijd: Union moet het zondag zonder geschorste sterkhouder Senne Lynen doen

clock 14:30

14 uur 30. Lynen mist titelontknoping na rode kaart. Het Disciplinair Comité heeft dinsdagavond een match effectieve schorsing en één met uitstel opgelegd aan Union-speler Senne Lynen. Het verlicht zo het voorstel van het bondsparket, maar vond niet dat er procedurefouten waren gemaakt. Union had op de zitting van het Comité gevraagd dat de procedure herbekeken moest worden. Volgens de Brusselse club was er geen tijd geweest om de zaak juist voor te bereiden omdat het voorstel van het bondsparket op een feestdag verstuurd werd. In andere zaken werd de procedure opgeschoven. Het was in de 57e minuut dat Lynen langs achteren te hard inging op Jurgen Ekkelenkamp (Antwerp). Een tackle die bedoeld was voor de bal, raakte alleen de enkel/de zijkant van het been van de Nederlander. Scheidsrechter Erik Lambrechts schreef in zijn verslag dat de "fysieke integriteit" van Ekkelenkamp in gevaar was. Het Comité zag geen redenen om de strafvordering van tafel te vegen en wees erop dat het doel was om het dossier op gelijke manier te behandelen, zodat er voor zondag een beslissing zou vallen. "Het gelijkheidsbeginsel werd niet met de voeten getreden", schreef het. .