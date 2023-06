De vraag die bij iedereen leeft: legt Club Brugge Union straks wel iets in de weg?

"De rivaliteit is niet groter dan die met Anderlecht of Standard. Ook bij die ploegen zien ze liever niet hun rivaal kampioen worden, maar wel de underdog."

"Het is heel raar, maar ik denk dat geen enkele supporter hoopt dat Club wint", lacht Dhoest. "Dat heeft niet per se te maken met haat naar Antwerp, maar eerder het grote respect voor Union."

Dat hoorde ook ex-Club-speler Sven Dhoest, die een supporterscafé uitbaat in de schaduw van Jan Breydel. Aan zijn toog wordt stevig gedebatteerd over de ideale uitkomst van de titelstrijd zondagavond.

Al jaren is er een diepgewortelde rivaliteit tussen de clubs, die vaak leidde tot zware confrontaties tussen beide supportersgroepen.

In het geval van Club Brugge hoeft het misgunnen van een rood-wit volksfeest niet te verbazen.

Het ontging ook Mark van Bommel niet. "Het is Antwerp tegen de rest", merkte de coach tijdens zijn laatste persmoment fijntjes op.

Zéker bij die van de Great Old, die de achterban van Club zagen juichen bij de goals van Genk vorige week.

Het idee dat Club Brugge subtiel zijn steentje zal bijdragen aan de titelstrijd van Union leeft de afgelopen dagen almaar meer in de media en bij de fans.

"Spelers gaan een zege niet zomaar weggeven. Als je eenmaal op het veld staat, is dat allemaal minder evident."

Rivaliteit met een bestuurlijk laagje

Cafépraat van supporters of niet: feit is dat ook de machtshebbers van de twee topclubs elkaar weinig succes gunnen.

Zeker voorzitters Bart Verhaeghe en Paul Gheysens botsten in het verleden al meermaals.



Onder meer door hun tegenstrijdige belangen in het dossier van het Eurostadion én omdat Gheysens later geen gronden wilde afgeven waarop Club zijn nieuwe stadion wilde bouwen.

Beide protagonisten benadrukken nu dat er toen niet echt sprake was van een persoonlijk conflict.

Verhaeghe enkele weken geleden bij Het Nieuwsblad: "Tussen Gheysens en mezelf zijn er geen problemen".

Gheysens in dezelfde krant: "Ik heb zelden contact met Bart, maar dat betekent niet dat wij elkaar niet kunnen luchten. Dat beeld wordt ten onrechte gecreëerd door de media."