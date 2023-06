Aster Nzeyimana en Peter Vandenbempt wikken de 3 titelkandidaten: "Antwerp heeft de minste kern"

Zondagavond iets voor 20.30 uur zullen we eindelijk weten wie kampioen wordt in de Jupiler Pro League. Antwerp liet vorig weekend een eerste kans liggen, maar heeft het nog altijd in eigen hand. Genk en Union liggen op vinkenslag. Hoe kijken commentatoren Aster Nzeyimana en Peter Vandenbempt naar de ontknoping? Luister naar onze JPL-special van De Tribune.

Union

Aster Nzeyimana: "Mijn favoriet - zoals ook van de meeste mensen - Union. Ik merk ook dat ze bij Antwerp die underdogrol geweldig vinden, kijk maar naar de persconferentie van Mark van Bommel." Peter Vandenbempt: "Ik ga toch ook voor Union, omdat ik denk dat zij zullen winnen tegen Club Brugge en Antwerp niet in Genk. Maar als het straks in Genk 0-2 wordt voor Antwerp zal ik ook niet zeggen: 'Dat had ik nooit verwacht!'" "Ik vind het wel een schande dat Senne Lynen er niet bij is door zijn rode kaart vorige week. Als maandag een feestdag is, komt het bondsparket normaal niet samen en kan de normale procedure binnen één week niet doorlopen worden. Dat gebeurde onder meer bij Zinckernagel, die het weekend erop wel kon spelen." "Maar nu kan het plots wel, "omdat het een andere competitie is". Dat vind ik dus niet kunnen. Dat is een echte schande. Alleen kun je er niets aan doen." "Ik vind overigens wel dat Lynen voor zijn overtreding een schorsing verdient. Maar de regels moeten voor iedereen hetzelfde zijn. Je kunt niet plots een uitzondering maken."

Het is een schande dat Senne Lynen niet mag spelen. Peter Vandenbempt

Antwerp

Peter Vandenbempt: "Voor de start van de play-offs gaf ik Antwerp een vederlicht voordeel op de titel. Alleen zijn ze gaandeweg steeds minder beginnen te spelen. Op het veld van Club was het onthutsend zwak, vorige week was gewoon een slechte match." "Kun je dan je niveau ineens wel fors opkrikken? Want ik denk wel dat dat nodig is om te gaan winnen in Genk." "Er is ook het mentale aspect. Het is een beetje zoals een tennisser die 2 matchpunten heeft en het eerste in het net heeft geslagen. Dan is het de 2e keer toch minstens ambetant." Aster Nzeyimana: "Voor Antwerp is het een verlies dat Stengs er niet zal bij zijn. Ik ben een grote fan van Keita, die ook een goeie connectie heeft met Vermeeren. Maar Stengs dwingt de rest van de ploeg om over de grond te voetballen. Als ze dat niet doen en met lange ballen gaan spelen, dan verdrinkt Vermeeren. Dat waren zijn minste matchen." Peter Vandenbempt: "De vraag is ook hoe fit Jansen nog is. Uit statistieken blijkt dat hij steeds minder loopt. Ik kan er mij iets bij voorstellen, want die heeft wat afgedraafd. Nog meer dan Stengs is hij onmisbaar." "Kwalitatief vind ik de kern van Antwerp de minste van de 3. Van Bommel is vér in het nadeel, zeker ook door al die blessures. Als je daarmee dan toch kampioen kunt worden: chapeau!" Aster Nzeyimana: "Er was deze week ook een discussie dat de buitenwereld Antwerp de titel zou misgunnen. In Brugge is dat misschien zo, maar het komt ook omdat de andere verhalen meer tot de verbeelding spreken." "Je hebt Genk dat mooi voetbal speelt en een Belgische coach heeft. En dan heb je verhaal van Union, dat heel Europa rondgaat. Het is niet zozeer een afkeer van Antwerp, denk ik, maar eerder een boontje voor die andere clubs." Peter Vandenbempt: "Het is ook niet Antwerp tegen de rest. Ze cultiveren dat gewoon om daar misschien een procentje extra motivatie uit te halen. Zeer veel mensen kan het ook gewoon niets schelen."

Racing Genk

Peter Vandenbempt: "Volgens Mike Trésor zou Genk de titel het meest verdienen, maar dat is natuurlijk zever. Er is nog nooit een ploeg onverdiend kampioen geworden." "Genk zou wel een mooie kampioen zijn, want het is wel de ploeg die het mooiste en meest positieve voetbal heeft gespeeld, altijd en overal. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dat wil niet zeggen dat Antwerp of Union een mindere kampioen zouden zijn." Aster Nzeyimana: "Genk wil altijd voetballen en zal ook nu weer vol voor de aanval gaan, met al die Genkies achter hen. Zij moeten zeker winnen en dat speelt misschien in de kaart van Antwerp."

Club Brugge