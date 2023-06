LIVE titelstrijd: Coaches van titelkandidaten wegen kansen: "50% - 25% - 25%? Dat is zo slecht nog niet"

clock 15:30 15 uur 30. Wouter Vrancken

clock 14:25 14 uur 25. Einde persconferenties. Genoeg woorden over de titelstrijd. Zondag is het aan de voeten om te spreken. . Einde persconferenties Genoeg woorden over de titelstrijd. Zondag is het aan de voeten om te spreken.

clock 14:19 14 uur 19. Er is nog altijd eergevoel als speler. Ik denk niet dat Club Brugge naar Union trekt om zomaar te verliezen. Jelle Bataille. Er is nog altijd eergevoel als speler. Ik denk niet dat Club Brugge naar Union trekt om zomaar te verliezen. Jelle Bataille

clock 14:18 14 uur 18. Er circuleren genoeg filmpjes op internet tegen ons. In West-Vlaanderen wordt er gelachen met ons. Dat maakt ons sterker als groep en staan we boven. Het motiveert ons nog meer. Jelle Bataille. Er circuleren genoeg filmpjes op internet tegen ons. In West-Vlaanderen wordt er gelachen met ons. Dat maakt ons sterker als groep en staan we boven. Het motiveert ons nog meer. Jelle Bataille

clock 14:17 14 uur 17. Rol van twee dagen vrijaf. "Die twee dagen vrijaf hebben wel deugd gedaan", zegt Jelle Bataille. "Dat helpt ons om de match van zondag voor te bereiden." "De coach is altijd rustig. Ik heb hem nog nooit zenuwachtig gezien." . Rol van twee dagen vrijaf "Die twee dagen vrijaf hebben wel deugd gedaan", zegt Jelle Bataille. "Dat helpt ons om de match van zondag voor te bereiden."

"De coach is altijd rustig. Ik heb hem nog nooit zenuwachtig gezien."

clock 14:16 14 uur 16. Geraerts zei 50% voor Antwerp en 25% voor Union en Genk? Dat is zo slecht nog niet. Al wil ik het niet uitdrukken in percentages. De vorm van de dag en het weer zal zijn rol hebben. Ik woon er in de buurt en het is er altijd warmer. Dus zullen mijn jongens sneller zweten en dat zal gevolgen hebben voor de vermoeidheid. Mark van Bommel. Geraerts zei 50% voor Antwerp en 25% voor Union en Genk? Dat is zo slecht nog niet. Al wil ik het niet uitdrukken in percentages. De vorm van de dag en het weer zal zijn rol hebben. Ik woon er in de buurt en het is er altijd warmer. Dus zullen mijn jongens sneller zweten en dat zal gevolgen hebben voor de vermoeidheid. Mark van Bommel

clock 14:16 14 uur 16. Mark van Bommel

clock 14:14 14 uur 14. Twijfels in de groep? "Twijfel is niet het juiste woord. Wel teleurstelling", zegt Van Bommel over het gevoel in de groep. "Dat is normaal als iedereen in de stad hunkert naar de titel. Iedereen is tegen Antwerpen. Dan is het net des te mooier dat je opnieuw de kans krijgt. Ik vind het mooi dat het Antwerp tegen de rest is, daar hou ik wel van. Het voelt een beetje als Antwerp tegen de rest. Dat krijg ik toch mee via de kranten, tv en supporters." . Twijfels in de groep? "Twijfel is niet het juiste woord. Wel teleurstelling", zegt Van Bommel over het gevoel in de groep.

"Dat is normaal als iedereen in de stad hunkert naar de titel. Iedereen is tegen Antwerpen. Dan is het net des te mooier dat je opnieuw de kans krijgt. Ik vind het mooi dat het Antwerp tegen de rest is, daar hou ik wel van. Het voelt een beetje als Antwerp tegen de rest. Dat krijg ik toch mee via de kranten, tv en supporters."

clock 14:13 14 uur 13. Genk moet komen. Ik ken Wouter: die speelt altijd om te winnen. Maar dat is voor ons hetzelfde. We spelen ook al een heel seizoen agressief, goed voetbal. Of is dat niet zo? Mark van Bommel. Genk moet komen. Ik ken Wouter: die speelt altijd om te winnen. Maar dat is voor ons hetzelfde. We spelen ook al een heel seizoen agressief, goed voetbal. Of is dat niet zo? Mark van Bommel

clock 14:11 14 uur 11. Dat ik in mijn eerste jaar bij Antwerp meteen meedoe voor twee prijzen, daar word je trainer voor. Dat is mooi. Mark van Bommel. Dat ik in mijn eerste jaar bij Antwerp meteen meedoe voor twee prijzen, daar word je trainer voor. Dat is mooi. Mark van Bommel

clock 14:10 14 uur 10. Ongetwijfeld zullen we door de reactie van het publiek wel meekrijgen wat er in Brussel gebeurt. Als wij de wedstrijd winnen... Waar staat de beker eigenlijk ergens? Moet die niet bij ons in Genk staan als nummer 1? Of gaan ze ervan uit dat we niet kampioen worden? Mark van Bommel. Ongetwijfeld zullen we door de reactie van het publiek wel meekrijgen wat er in Brussel gebeurt. Als wij de wedstrijd winnen... Waar staat de beker eigenlijk ergens? Moet die niet bij ons in Genk staan als nummer 1? Of gaan ze ervan uit dat we niet kampioen worden? Mark van Bommel

clock 14:09 14 uur 09. Spookt Union door het hoofd? De beelden van zondag heeft Mark van Bommel niet herbekeken. "Dat ga ik ook niet doen, want die hebben geen invloed op de wedstrijd van zondag. We hebben heel veel goede dingen gedaan, op één moment na", maakt hij een simpele analyse. . Spookt Union door het hoofd? De beelden van zondag heeft Mark van Bommel niet herbekeken. "Dat ga ik ook niet doen, want die hebben geen invloed op de wedstrijd van zondag. We hebben heel veel goede dingen gedaan, op één moment na", maakt hij een simpele analyse.

clock 14:07 14 uur 07. Ik heb de jongens een paar dagen vrijaf gegeven en hebben ons hetzelfde voorbereid zoals altijd. Iedereen heeft meegetraind met de groep. Mark van Bommel. Ik heb de jongens een paar dagen vrijaf gegeven en hebben ons hetzelfde voorbereid zoals altijd. Iedereen heeft meegetraind met de groep. Mark van Bommel

clock 14:06 14 uur 06. Wie is de favoriet? Volgens mij staan we bovenaan, al geeft dat geen garanties. Als we winnen, zijn we kampioen. Dat had iedereen kunnen schrijven. Mark van Bommel. Wie is de favoriet? Volgens mij staan we bovenaan, al geeft dat geen garanties. Als we winnen, zijn we kampioen. Dat had iedereen kunnen schrijven. Mark van Bommel

clock 14:05 14 uur 05. Zondag was een grote teleurstelling. Die was hartstikke groot. Ik kan wel zeggen dat ik groot en sterk ben, maar was ook zwaar teleurgesteld. Er overheen zijn, kan niet. Maar ik heb de spelers wel overtuigd dat ze door niets geks te doen het nu kunnen verwerken. Mark van Bommel. Zondag was een grote teleurstelling. Die was hartstikke groot. Ik kan wel zeggen dat ik groot en sterk ben, maar was ook zwaar teleurgesteld. Er overheen zijn, kan niet. Maar ik heb de spelers wel overtuigd dat ze door niets geks te doen het nu kunnen verwerken. Mark van Bommel

clock 13:55 13 uur 55. Van Genk naar Antwerp. De babbel van het Genkse kamp zit erop. Nu is het de beurt aan Mark van Bommel in de Bosuil. . Van Genk naar Antwerp De babbel van het Genkse kamp zit erop. Nu is het de beurt aan Mark van Bommel in de Bosuil.

clock 13:50 13 uur 50. Ik ben niet nerveus. Ik ben voorbereid op elke taak die de club me voorschotelt. We zullen alles geven om ons doel te bereiken. Joseph Paintsil. Ik ben niet nerveus. Ik ben voorbereid op elke taak die de club me voorschotelt. We zullen alles geven om ons doel te bereiken. Joseph Paintsil

clock 13:48 13 uur 48. Kunnen Genk en Antwerp elkaar verrassen? "Ik denk niet dat Mark van Bommel me nog kan verrassen, maar ik hem ook niet meer", zegt Vrancken over het tactische steekspel. "Het zal op details aankomen die de wedstrijd zullen beslissen." "We leggen geen extra druk op onszelf. Statistisch gezien hebben wij het minst kans op de titel. De druk zou dan iets verder weg blijven. Maar als voetballer laad je je op voor dit soort wedstrijden." "Onze kwaliteit is spelvreugde. Die moet er zondag zijn." . Kunnen Genk en Antwerp elkaar verrassen? "Ik denk niet dat Mark van Bommel me nog kan verrassen, maar ik hem ook niet meer", zegt Vrancken over het tactische steekspel. "Het zal op details aankomen die de wedstrijd zullen beslissen."

"We leggen geen extra druk op onszelf. Statistisch gezien hebben wij het minst kans op de titel. De druk zou dan iets verder weg blijven. Maar als voetballer laad je je op voor dit soort wedstrijden."

"Onze kwaliteit is spelvreugde. Die moet er zondag zijn."

clock 13:45 13 uur 45. Los van het resultaat, denk ik dat Club zijn job zal doen. Als sportman geef je niets weg. Rik kennende, zal hij het ook niet te grabbel gooien. . Wouter Vrancken. Los van het resultaat, denk ik dat Club zijn job zal doen. Als sportman geef je niets weg. Rik kennende, zal hij het ook niet te grabbel gooien. Wouter Vrancken