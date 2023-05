Luister naar Kopman boordevol tips voor interessante renners & een nieuw plan-Ganna

Kopman

Evenepoel en Roglic. Die heeft iedereen, of toch bijna. Arne Marit gokt op andere paarden. Mads Pedersen lijkt ook een zekerheidje, maar met wie maak je dan het verschil? Zit er iets in de theorie om voor tijdrijders te gaan? Of kom je dan op het einde van de rit bedrogen uit?