De Sporza Giromanager van Otto Vergaerde: "De pure sprinters zullen weinig punten opleveren"

Ook in het Giro-peloton zal de Sporza Giromanager de komende weken een gespreksonderwerp zijn. Otto Vergaerde is een trouwe deelnemer en geeft 2 jokers weg uit zijn eigen team Trek-Segafredo. "Tesfatsion zal enkele keren in de top 10 eindigen."

Otto Vergaerde knutselde zijn team in elkaar tijdens een treinrit richting de luchthaven. In een minicompetitie met onder meer Edward Theuns en Tiesj Benoot strijdt Vergaerde om de hoogste eer. "Al vrees ik dat ik tijdens de Giro mijn ploegje wat uit het oog zal verliezen door de vermoeidheid." Zijn kopman Mads Pedersen (€8m) is een no-brainer. "Met Mads gaan we voor meerdere etappezeges. Ik denk dat hij ook de grootste kanshebber is voor de puntentrui." Opvallend: Vergaerde neemt maar 1 andere sprinter mee naast Pedersen: Kaden Groves (€7m). "Omdat hij van de overige sprinters het beste klimt. Maar ik heb zopas gezien dat Matthews ook aan de start staat..." Waarom geen pure sprinters zoals Gaviria, Cavendish en Ackermann? "Omdat die volgens mij te weinig punten zullen sprokkelen in deze Giro."

Daan Hoole kan top 10 rijden in de tijdritten. Natnael Tesfatsion kan punten sprokkelen in vluchtersetappes. Otto Vergaerde (Trek-Segafredo)

Vergaerde heeft geen plek voor zichzelf, maar wel voor 2 andere ploegmakkers bij Trek-Segafredo. "Daan Hoole (€3m) kan top 10 rijden in de tijdritten en krijgt bij ritzeges van Mads Pedersen ook telkens punten." "Natnael Tesfatsion (€4m) is dan weer vaak mee in een lange vlucht die meegaat tot het einde. Bovendien is Tesfatsion ook vrij rap, ik denk dat hij enkele keren in de top 10 zal eindigen."

De Eritreeër Natnael Tesfatsion kan een puntenpakker worden in de Giro.

Welke klassementsmannen naast Evenepoel en Roglic?

Bij de klassementsmannen kan Vergaerde logischerwijze niet om Evenepoel en Roglic heen.



Ook Aleksander Vlasov (€8m) en Tao Geoghegan Hart (€9m) klikte hij zonder twijfelen in zijn team. "Ze reden allebei supergoed in de Tour of The Alps. Vooral Geoghegan Hart zie ik echt ver komen." Ook de Belgische klimgeiten Laurens De Plus (€4m) en Harm Vanhoucke (€4m) haalden de selectie van Vergaerde.



"Harm klimt goed en werd in de Giro als eens 2e op de Etna. In mijn team zijn het misschien goedkope opvullers, maar ze zullen wel wat punten opleveren."

