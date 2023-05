Sprinter Arne Marit selecteert zichzelf in Sporza Giromanager en verrast: "Geen Roglic"

"Ik heb Roglic niet in mijn team opgenomen", verrast Arne Marit meteen. "In zijn laatste grote rondes is er altijd iets gebeurd met hem."

Zelf wil Arne Marit (€3) zich ook ontpoppen tot een puntenpakker in de massasprints.

"Omdat Rune Herregodts tijdens de voorbereiding geveld werd door griep, hebben we ook nog (een andere sprinter) Niccolò Bonifazio (€5m) opgeroepen."

Maar normaal blijft Marit sprinter numero uno bij Intermarché-Circus-Wanty. Welke ploegmakkers kunnen nog van goudwaarde zijn in de Giromanager?

"Lorenzo Rota (€4m) had in Luik-Bastenaken-Luik nog geen supergevoel, maar dat kwam omdat hij toen net terug was van hoogtestage in Colombia."

"Afgelopen maandag liet Rota wel een heel goede indruk achter in Eschborn-Frankfurt (waarin hij 5e eindigde)."

Ook de ervaren rot Rein Taaramäe (€4m) is in goeden doen. "Hij won al een rit in de Giro en de Vuelta. Ik zie hem dat nu nog wel eens doen."