Vettig en drassig: zo zwaar ligt het BK-parcours in Lokeren erbij na een nachtje regen

Door de overvloedige regenval moest de brandweer vanmorgen heel wat water wegpompen langs het parcours.

"De wateroverlast is extreem", zegt Luc Claus (noodplanambtenaar in Lokeren). "Het water wordt door de aanwezige waterpompen weggepompt naar de lokale rivier de Durme."

Het gevolg van die hevige regen is dat het parcours er drassig en modderig bij ligt in Lokeren.



"Af en toe valt hier nog een bui", zegt onze man ter plekke Carl Berteele. "Er zijn ook periodes dat het wat droger is, maar dat zal niets meer veranderen aan het parcours."

"Het wordt modder, stoempen en duwen. Maar dat is ook veldrijden natuurlijk."