Paul Herygers verkent het BK-parcours: "Kleine klimkoers in het vlakke Lokeren"

1. Mont Henri: "Toch een heel kleine klimkoers in het vlakke Lokeren"

De eerste strook van betekenis op het BK-parcours staat bekend onder de naam Mont Henri. Al is een eenmalige passage over dit obstakel minder lastig dan de naam doet vermoeden.

Paul Herygers: "Het is een pittig heuveltje van pakweg 12 meter hoog, maar in eerste instantie zeker geen boosdoener. Als het weer de renners dit weekend gunstig gezind is, zullen ze erover vliegen."

"Maar let op. Je moet wel de nodige capaciteiten hebben om er goed over te geraken. Het vlakke Lokeren is een heel heel klein beetje omgetoverd tot een klimkoers."