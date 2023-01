Ponton, balkjes, zandbak, wasbord: "BK in Lokeren heeft alle elementen van moderne cross"

De blikvanger van de omloop in en om Park ter Beuken is wellicht een ponton over de Durme. "De keuze voor dat ponton is puur functioneel, om een verbinding te maken tussen Park ter Beuken en het Heirburgpark", legt Bram De Brauwer uit.

"In de bosrijke omgeving was het niet makkelijk om de vip-tenten kwijt te kunnen. Daarom steken we de Durme over. We deden dit ook al eens op de Schelde voor het BK in Antwerpen, maar dit is kleiner."

"We proberen altijd speciale elementen in onze parcours te steken. Veldrijden mag meer zijn dan ploeteren in een weide."