WK-podcast: "Getuigt van grote klasse hoe Deschamps met de Franse blessuregolf is omgegaan"

Met een fenomenale Kylian Mbappé in de spotlights flitst Frankrijk voorlopig door het WK. Ondanks de twijfels die er bij de start van het toernooi heersten rond Les Bleus.

De sfeer in de Franse spelersgroep lijkt bovendien goed te zitten, ook naar de buitenwereld toe.

"Dat tikkeltje arrogantie hebben ze altijd al gehad, zelfs een speler als Thierry Henry had dat net zoals Mbappé nu. Maar het zijn fantastische voetballers", zegt Wielandt.

"Bij Frankrijk is het vaak een potje dat dreigt over te koken, met ego's die wel eens durven botsen. Nu is alles rustig gebleven, misschien wel gediend door de omstandigheden."