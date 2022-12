"FC Tikkie Breed"

De Volkskrant opent ons reeksje met: "Oranje na fascinerende terugkomst toch ten onder na strafschoppen".

"Nederland - Argentinië was de totale voetbalgekte. Na een masterclass van maestro Messi veranderde FC Tikkie Breed in geslagen positie in FC Aanval, opportunistisch en effectief: 2-2, inclusief een fascinerende, fabelachtige verlenging. Topspanning. Strafschoppen. En daarin toch verloren."

"Het voetbal van het Nederlands elftal viel vrijdag lang te beschouwen als een farce, als een kwelling voor het oog. Maar daarop volgde een wonderlijke slotfase, toen het offensief noodgedwongen totaal was en Wout Weghorst twee keer scoorde."



"Wat zal blijven hangen van het WK, voor Nederland? Niet zo heel veel. Ja, de goede teamgeest, de fijne groep spelers, de liefde van en voor de bondscoach, de opkomst van doelman Andries Noppert, de doelpunten van Cody Gakpo en Wout Weghorst. En weer een verloren strafschoppenserie tegen Argentinië, net als acht jaar geleden in de halve finale."