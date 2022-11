NBA-kampioen blijft op de dool, ondanks 50 (!) punten van weergaloze Stephen Curry

Dat het dit seizoen nog niet lekker loopt bij Golden State is een understatement. De problemen staken al de kop op voor het seizoen, toen Draymond Green ploegmaat Jordan Poole een vuistslag verkocht op de training.

Eenmaal het seizoen begon, bleek het ook op het veld vierkant te draaien. Alleen Stephen Curry presteert op niveau, zijn trouwe helpers laten het afweten.

Klay Thompson is op zoek naar zichzelf, Jordan Poole komt niet uit de verf en ook draaischijf Draymond Green kan zijn stempel maar moeilijk drukken. Daarbij komt dat de bank van de Warriors niet sterk genoeg is en dat er van de kenmerkende sterke verdediging nog amper iets overeind blijft.

De optelsom van al die factoren was vannacht opnieuw zichtbaar in de topper bij Phoenix. Een buitenaardse Stephen Curry was met liefst 50 punten de enige Warrior op niveau, maar de rest was allemaal niet genoeg om de Suns - zonder de geblesseerde Chris Paul - te bedreigen: 130-119.

"We missen grinta. Wanneer je geen karakter toont, rol je de rode loper uit voor de tegenstander. Dan is het alsof je een oefenwedstrijdje speelt", was Warriors-coach Steve Kerr scherp na de 8e uitnederlaag op rij.

Stephen Curry hoopt de situatie snel te kunnen keren. "Want verliezen wordt al snel een gewoonte wanneer je de problemen niet oplost, maar we zijn ons bewust van wie wij zijn en waartoe we in staat zijn", probeerde de spelverdeler strijdvaardig te blijven.