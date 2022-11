"Veel hooligans vinden dat ze de macht kwijt zijn en zijn trots op wat ze doen"

Clubs zullen strenger bestraft worden als ze er niet alles aan doen om hun stadion veilig te houden. Inbreuken worden strenger gesanctioneerd en er komen weer voetbaltickets op naam.

Dat zijn de krijtlijnen van de verstrengde voetbalwet. "We moeten deze maatregelen wel nemen, want het hooliganisme is helemaal terug", ziet ook Bart Van Reusel, als sportsocioloog verbonden aan de KU Leuven. "Het is levensgevaarlijk."

"Dit is een pakket van maatregelen die de clubs moeten toepassen en de overheid kan hen ondersteunen. Het kan niet zijn dat de clubs alleen maar de lusten dragen en de overheid alleen maar de lasten. Het moet een combinatie zijn."