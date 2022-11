Pro League-baas Parys: "De politie moet de rotte appels uit de stadions houden"

"We zijn klaar om onze verantwoordelijkheid te nemen, maar we hebben hulp van iedereen nodig, op alle niveaus", sprak Parys maandag.

Weg met de bivakmutsen

"Op dit moment is een steward niet gemachtigd om een supporter met een bivakmuts toegang te ontzeggen in het stadion. Daarom willen we een nauwere samenwerking met de politie."

Om zulke incidenten in de toekomst te vermijden, wil de Pro League de veiligheid rond het stadion versterken. Zo vragen ze onder meer om het dragen van gezichtsbedekkende kledingstukken zoals een bivakmuts in het stadion te verbieden en om een grotere aanwezigheid van politie.

Op dit moment is een steward niet gemachtigd om een supporter met een bivakmuts de toegang te ontzeggen in een stadion.

Meer veiligheidscamera's en internationale samenwerking

Ook wil de Pro League het systeem met beveiligingscamera's verbeteren. "We zullen hier in investeren en kijken hoe we de clubs daarmee kunnen helpen. Het systeem zal gefinancierd worden met inkomsten uit de EK- en WK-fondsen, het boetefonds en het Jo Vanhecke-fonds."



Verder pleit de Pro League ook voor een internationaal systeem van stadionverboden, om de aanwezigheid van buitenlandse supporters met een stadionverbod te voorkomen.

"Momenteel kunnen we niet weten of een persoon van een andere nationaliteit in zijn of haar land een stadionverbod heeft. Daarom willen we hier preventief optreden", besluit Parys.