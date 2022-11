Binnenlandse Zaken pakt hooliganisme aan met nieuw wetsvoorstel: "Veiligheid begint bij de clubs"

Clubs krijgen grotere verantwoordelijkheid

Verlinden steekt van wal met de vaststelling dat een verstrengde voetbalwet meer dan nodig is. Het afgelopen weekend moest het duel tussen Charleroi en KV Mechelen stilgelegd worden, in andere stadions werd er veel pyrotechnisch materiaal gebruikt.

Met een grotere rol en verantwoordelijkheid voor clubs zal er meer ingezet worden op pakkans, strengere straffen en dito toegangscontrole. Dat meldt de minister maandag in een persbericht. Voorlopig gaat het om een voorontwerp dat nog aan de regering moet voorgelegd worden.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft maandag bij een vergadering met de Belgische profclubs in de Dossinkazerne in Mechelen de verstrengde voetbalwet voorgesteld. Het voorstel zal worden voorgedragen aan de regering en het parlement.

"Een aantal supporters zet de veiligheid van velen op het spel, en berokkent de voetbalwereld alweer imagoschade. De eerder aangekondigde verstrenging van de voetbalwet is dus hoogst nodig", zegt Verlinden.

"Niemand heeft een mirakeloplossing, het enige antwoord is een gezamenlijke aanpak door alle actoren", aldus de minister. "Veiligheid in de stadions begint bij de clubs. Om de clubs verder te responsabiliseren, wordt hun aandeel in de veiligheidsketen met de nieuwe voetbalwet vergroot."

"Clubs zullen strenger worden gecontroleerd en ook zwaarder bestraft als er tekortkomingen aan hun camerasystemen worden vastgesteld, ze de regelgeving in verband met ticketverkoop niet naleven of ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te weren."