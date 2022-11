Club Brugge wil einde maken aan kwetsende spreekkoren: "Het brengt anderen en onszelf schade toe"

Enkele supporters van AA Gent maakten het vorige week te bont tegen Club Brugge, maar op sociale media doken ook beelden op van blauw-zwarte fans die kwetsende spreekkoren riepen.

In een open brief maakt Club Brugge duidelijk dat kwetsende gezangen niet meer kunnen in de Belgische voetbalstadions.

"Gezangen zorgen voor sfeer en ambiance en stuwen de ploeg vooruit. Heerlijk is dat. Helaas is er ook dat 'ene lied' over 'al wie nie springt'. Hoewel de insteek van dit lied ooit anders bedoeld is, kwetst het andere mensen. Dus moeten we ermee ophouden. Omdat het anderen en onszelf schade toebrengt", aldus blauw-zwart.

Zulke gezangen weerspiegelen de waarden waarvoor de Belgische kampioen wil staan niet, voert Club aan. "We zijn een warme familieclub en we willen onze ploeg steunen. Bepaalde bevolkingsgroepen kwetsen hoort daar niet bij."

"Kleur, rang, afkomst of overtuiging, dat heeft er bij ons nooit toegedaan en dat zal het nooit doen."

Supporters die kwetsende spreekkoren scanderen, brengen ook schade toe aan de club in zijn geheel. "Omdat ze niet ondersteunen, maar beschadigen. In het verleden werden al uitgebreide straffen uitgesproken, met flinke geldboetes tot gevolg en een nieuwe smet op onze Club en de supporters."

"Met elke aanhef volgt een nieuwe sanctie met als ultiem doembeeld het spelen van een wedstrijd achter gesloten deuren. Zonder onze twaalfde man. Een situatie die niemand nogmaals wil meemaken."