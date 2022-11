AA Gent-voorzitter veroordeelt wangedrag supporters: "Er is een grens overschreden"

"Er zaten kinderen te wenen in de familietribune", aldus De Witte. "Ouders verlieten vroegtijdig het stadion. Ik zag wanhoop en onbegrip in de ogen van de kinderen. Dat maakt me kwaad en droef. Het was een stevige domper op de feestvreugde."

"Dat vond ik al ver over de grens van het fatsoenlijke", zei De Witte. Ik kan begrijpen dat er wat bitterheid is, maar we mogen niet vergeten dat Jaremtsjoek veel heeft betekend voor onze club en dat hij bij zijn transfer ook een mooie som heeft opgebracht."

AA Gent veroordeelde het gedrag van de relschoppers, al benadrukte De Witte wel dat het maar over "een 25-tal individuen" gaat, aangevuld met mensen uit Nederland en Frankrijk, die het verpesten voor "98 procent van de supporters".

"We werken nu samen met de politie om de daders te identificeren", zei De Witte. "Daarna zullen we gepaste maatregelen nemen. Wat met de mensen die uit Nederland of Frankrijk komen? We moeten maken dat de aanstokers die hen hier uitnodigen, ermee stoppen."

"Ik ben geen fan van repressieve maatregelen, maar er is een grens overschreden. Als niets helpt, dan moeten we werken met identificatie en stadionverboden. Want dit is een smet op het product voetbal."

De Witte wil ook samenzitten met de supportersraad van AA Gent. En zelfs een gesprek met de harde kern sluit hij niet uit. "Ik geloof in dialoog. Ik deins er niet voor terug om met de harde kern te spreken."

Tot slot roept De Witte ook op om met de andere clubs samen te werken. "Het begint te rommelen, ook in andere clubs. Dus in het belang van iedereen moeten we dit met spoed aanpakken. Als Pro League is dat onze plicht."