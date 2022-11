Stijn Stijnen trakteerde Club-fans hele match op gratis drank: "Het afscheid spijt me"

Zijn eigen fans kregen een onverhoopte knalprestatie tegen de landskampioen, die van Club Brugge een hele match bevoorrading.

Stijn Stijnen verwende alle aanwezige supporters in het spannendste bekerduel van de avond.

De ex-doelman van blauw-zwart had vooraf beloofd dat hij een surprise in petto had voor zijn oude achterban.

Want het afscheid in mineur - Stijnen zou onder een schuilnaam een lastercampagne tegen ploegmaats en bestuursleden gevoerd hebben - kleefde duidelijk nog aan de ex-Rode Duivel.

"Ons afscheid was geen droomscenario en dat spijt me enorm", schreef Stijn Stijnen in een briefje aan de Club-fans. "Vandaag wil ik jullie dan ook bedanken voor de onvoorwaardelijke steun die ik heb mogen ervaren tijdens mijn prachtige jaren bij Club."

"Bedankt! De drank is van mij, 90 minuten lang."

Wist hij veel dat het er 120 zouden worden...