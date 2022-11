BEKIJK: Genk bedankt topschutter Paul Onuachu voor simpele zege tegen Westerlo

Wouter Vrancken (trainer Genk): "Ik denk dat dit de minste wedstrijd was van dit seizoen. Hoe het kwam, weet ik niet. Ik vond dat het niet goed was in balbezit."

"Je zag duidelijk dat Westerlo geleerd had uit onze vorige wedstrijd en ze plaatsten een goed blok. Dat was niet makkelijk voor ons, waardoor we een paar fouten maakten in de opbouw. Zo moesten we tot het einde knokken, maar er telt maar 1 ding in de beker: je plaatsen."

Op het einde claimde Westerlo een penalty voor handspel. "Ik dacht eerst dat het over een aangeschoten bal ging", meent Vrancken. "Het is jammer dat er geen VAR aanwezig is. Zo wordt het aanzien van de Beker toch wat verlaagd."