Vandenbempt bepleit aanpak "pandemie" van incidenten: "Qatar is op dit vlak een voorbeeld"

Dat plan ligt er al van in het voorjaar, maar het is blijkbaar niet zo simpel om dat te implementeren. Het is een soort spoedvergadering, maar of er nu ineens spoed moee gemoeid is? De situatie is al een heel jaar ernstig, maar het is zeker waar dat het met de week erger wordt. Het is een soort pandemie geworden, zou je kunnen zeggen.





Zelfs in de amateurreeksen tussen Francs Borains en La Louvière is de wedstrijd stopgezet, heb ik gelezen.



Het wordt ook almaar absurder: op Anderlecht was het deze keer om een verjaardag te vieren - kan je nagaan - tegen alle afspraken in.



Op Charleroi was het vooraf aangekondigd en stond de ploeg zelfs op voorsprong, waardoor ze gelijk 3 punten hebben weggegooid. Je zal ze maar tekortkomen op het einde van het seizoen om erin te blijven.



Maar de haat tegenover Mehdi Bayat (Charleroi-preses, red) is blijkbaar groter dan de liefde voor de kleuren, zoals ik heb gelezen.