Charleroi-fans gijzelen match weer: nieuw protest ondanks voorsprong, ref fluit af

Gholizadeh is omsingeld door enkele KV-spelers, maar dat weerhoudt het hem niet van om vol zijn kans te gaan. Vanuit de tweede lijn vuurt hij een grondscherend schot af. Coucke gaat goed plat.

tweede helft, minuut 64. Gholizadeh is omsingeld door enkele KV-spelers, maar dat weerhoudt het hem niet van om vol zijn kans te gaan. Vanuit de tweede lijn vuurt hij een grondscherend schot af. Coucke gaat goed plat. .

KV Mechelen schuift op. Het moet ook, want het staat op achterstand.

tweede helft, minuut 62. KV Mechelen schuift op. Het moet ook, want het staat op achterstand. . Tom Boudeweel op Radio 1.

Defour grijpt in. Van Hecke komt naar de kant voor Geoffry Hairemans. Hij moet op aanvallend vlak voor wat meer schwung zorgen.

tweede helft, minuut 56. Defour grijpt in. Van Hecke komt naar de kant voor Geoffry Hairemans. Hij moet op aanvallend vlak voor wat meer schwung zorgen. .

Charleroi heeft de voorsprong dan toch te pakken. Zorgane gooit een voorzet vanop links voor doel en Benbouali kan het leer in doel verlengen. Gekeken naar de eerste helft, valt de voorsprong wel te verdedigen.

tweede helft, minuut 52. Benbouali maakt er 1-0 van! Charleroi heeft de voorsprong dan toch te pakken. Zorgane gooit een voorzet vanop links voor doel en Benbouali kan het leer in doel verlengen. Gekeken naar de eerste helft, valt de voorsprong wel te verdedigen. .

Het leer valt een keer goed voor Heymans in de zestien van KV Mechelen. Heymans is te verrast om echt goed te kunnen uithalen. Coucke kan dus redding brengen.

tweede helft, minuut 50. Schot Heymans. Het leer valt een keer goed voor Heymans in de zestien van KV Mechelen. Heymans is te verrast om echt goed te kunnen uithalen. Coucke kan dus redding brengen. .

clock 22:01

tweede helft, 22 uur 01. Tweede helft afgetrapt. We voetballen weer met dezelfde 22 protagonisten. Krijgen we in de tweede helft wel doelpunten te zien? Ook de fans van KV Mechelen hebben wat vuurwerk bij. "Boycot Qatar", staat er te lezen op een spandoek. .