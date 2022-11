Mehdi Bayat windt zich fors op: "Nemen ze me kwalijk dat ik club niet failliet laat gaan?"

Voor de match had Mehdi Bayat al met de pers gesproken, na de match verscheen hij weer voor de camera's. Helaas niet na 90 minuten.

"We waren gewaarschuwd dat er acties zouden zijn", vertelde hij met een gezicht op onweer bij Eleven Sports.

"We waren aan het winnen en hadden de match in handen, maar dan gebeurt dit. Er zijn geen woorden voor. Dit betekent niet supporteren of het steunen van je ploeg."

"Dit is Charleroi niet, dit is niet de stad die me 20 jaar geleden geadopteerd heeft."

"Hier vechten we en geven we niet op. We verliezen nu met een forfaitscore. Ik weet niet wat ik moet zeggen."