Charleroi en Felice Mazzu slaan de handen weer in elkaar

3 weken geleden (24 oktober) moest Felice Mazzu (56) inpakken bij Anderlecht, kort na zijn ontslag werd de T1 al geciteerd bij Charleroi. Daar was trainer Edward Still op 22 oktober doorgestuurd.

1 plus 1 is in de Belgische competitie soms ook 2. Charleroi heeft een akkoord bereikt met Mazzu. Vanaf 28/11 wordt hij weer de sportieve baas bij Charleroi.

De huidige technische staf zal Mazzu begeleiden. Hij heeft een contract van onbepaalde duur getekend.

Mazzu was op Mambourg al T1 tussen juli 2013 en juni 2019. Na die eerste ambtstermijn ging hij aan de slag bij Genk, Union en Anderlecht.

Charleroi staat momenteel 12e met 19 punten, 1 punt minder dan Anderlecht.

Prettig vooruitzicht: de eerste competitiespeeldag na het WK serveert meteen Charleroi-Anderlecht.