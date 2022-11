Belgian Supporters: "Eigen publiek dat acties afkeurt, is gunstige kentering"

De Pro League maakte in mei samen met de voetbalbond het plan "Samen voor veilig voetbal" bekend, en voerde sinds begin dit seizoen al maatregelen door. Maar daar valt niet meteen iets van te merken, integendeel. Het loopt de spuigaten uit, vorige week was er Gent-Club en enkele weken eerder Standard-Anderlecht. Pro League-voorzitter Lorin Parys wil nu het plan versneld invoeren. Daarvoor roept hij vanochtend de clubs samen. De fans zitten niet mee aan tafel, maar voorzitter Eddy Janssis van Belgian Supporters, de overkoepelende supportersfederatie voor clubs in België, weet wel wat er op tafel ligt en weet ook wat zij als federatie kunnen bijdragen. "Zaterdag hadden wij toevallig met onze Algemene Vergadering een overleg met de Pro League. Zij hebben daar de actiepunten, zij het niet in detail, overlopen en zullen die wellicht versneld uitvoeren." "Het gaat daarbij om de identiteitscontrole, de fouillering en enkele andere veiligheidsaspecten, waar wij het fijne niet van weten", somt Janssis op.

Welke rol kan Belgian Supporters spelen om de zaken te veranderen? "Wat ik belangrijk vind, is dat in de laatste gevallen het eigen publiek zich keert tegen wat er gebeurt. In Anderlecht hoorde je het gefluit van het thuispubliek, dat zich afkeerde van de fans die vuurwerk in de tribune schoten." "De afkeuring door de eigen supporters van de acties is een gunstige kentering en de grootste hulp die men kan bieden. En daar kunnen wij bij helpen door informatie door te geven." "De situatie die we nu hebben, is niet nieuw en gebeurt al jaren. Het is goed dat meneer Parys zich daar nu 100 procent achterzet. Want het wordt erger. En dat komt voor een groot gedeelte door kopiegedrag." (lees voort onder foto)

"Burgerlijke uitsluiting wordt bij de club weggehaald"

Waarom duurt dat allemaal zo lang? "De burgerlijke uitsluiting staat al lang in het reglement, als organisatie kan je perfect iemand uitsluiten, maar het is altijd moeilijk om je eigen supporters uit te sluiten", geeft Janssis als verklaring. "Dat is een natuurlijke reactie. Clubs deden dat vroeger niet, omdat ze bang waren van de eigen fans." "Wat er nu komt, is dat een commissie bij de voetbalbond de uitspraak binnen de 20 dagen doet. De burgerlijke uitsluiting wordt zo uit de club weggehaald en naar een hoger echelon gebracht. Ik vind dat een goede zaak." "De club moet nu gewoon naar de commissie stappen als ze iemand herkennen. Het bestond dus al, maar wordt nu op een andere manier opgevat. Dat zal wellicht versneld doorgevoerd worden."

Het is opvallend hoeveel vuurpijlen en pyromateriaal er in een stadion binnenraakt. Stewards zouden dat oogluikend toelaten. Maar Janssis riposteert: "Ik vind niet dat we de problemen op de stewards of de veiligheid moeten afschuiven. Niet de steward is het probleem, maar diegene die het vuurwerk binnenbrengt." "Die personen weten dat ze niet in orde zijn met het interne reglement van de clubs."

"Geld van boetes opnieuw investeren in veiligheid"

Matchen worden niet meteen bij de eerste vuurpijl stopgezet, dat gebeurt pas bij de 2e keer. "Dat vind ik een goede maatregel, men weet nu dat er een manier is van werken."



Bij een stopzetting krijgt de club waarvan de fans over de schreef gaan, een boete van 50.000 euro van de Pro League. Daarna komt de zaak ook voor de bond, met mogelijke boetes tot gevolg. Met de besteding van die boetes heeft Janssis een probleem.



"De Pro League steekt die boetes in G-voetbal en dergelijke, wat ze ook verplicht zijn volgens mij."



"Vorig jaar inde de bond tot 500.000 euro aan boetes en die komen niet terug naar de clubs. Dat geld zou men beter investeren in verhoogde veiligheid en comfort van de supporters."



Moeten de fans niet betalen in plaats van de clubs, zodat je ze raakt in hun portemonnee? Janssis: "Dat is zeker mogelijk. Tot nader order wordt de club bestraft door de bond, maar de persoon die dit veroorzaakt, weet dat hij kan gestraft worden en moet de repercussies dragen."





Het belangrijkste voor Janssis is dat dergelijke incidenten voorkomen worden. "Hetzij door voorlichting, maar dat hebben we al lang geprobeerd en lukt niet, hetzij door een betere controle."



"Het geld dat de voetbalbond krijgt, kan de club niet investeren. De club kan niet 2 keer geld uitgeven. En de toestand van de clubs is ook niet zo denderend."



"Een van de voorstellen die ik zaterdag hoorde, is om dit geld opnieuw te investeren in veiligheid waar het nodig is. Je moet ook niet alle supporters over één kam scheren: er zijn mensen die geen problemen veroorzaken. Zij gaan ook de gevolgen gedragen van de wantoestanden van een kleine minderheid."