Italiaanse regering steunt aanvraag van voetbalbond om het EK in 2032 te organiseren

Volgende week moeten de volledige dossiers binnengebracht worden bij de UEFA met betrekking tot de organisatie van het EK in 2032. De Italiaanse voetbalbond had al te kennen gegeven dat ze het wilden organiseren, maar nu heeft ook Andrea Abodi in naam van de Italiaanse overheid officieel zijn steun betuigd.

Italië zou daarmee voor de derde keer in de geschiedenis het EK organiseren. Ze deden dat al eerder in 1968, toen ze trouwens het toernooi wonnen, en in 1980. Het laatste grote voetbaltoernooi dat plaatsvond in Italië, dateert al van 1990 toen ze gastheer waren voor het WK .

Daarmee rijst meteen de vraag hoe het gesteld is met de accommodaties in Italië. De meeste voetbalstadions zijn namelijk al meer dan drie decennia niet meer gerenoveerd.

Andrea Abodi spreekt echter duidelijk de ambities uit van zijn land om daar iets aan te doen: "Duurzame langetermijnontwikkeling van Italiaanse sportaccommodaties is een van de prioriteiten van deze regering."