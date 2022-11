Rwanda is wielergekste land van Afrika: "Maar door gebrekkige talenkennis breken renners niet door"

Aan wielerwedstrijden in Rwanda is er geen gebrek. Naast de Tour du Rwanda en het WK van 2025 is er ook de mountainbikewedstrijd de Rwandan Epic (die deze week plaatsvindt). Maar voor de plaatselijke bevolking is het voorlopig nog wachten op Rwandese wielerhelden. En dat heeft zo zijn redenen.

Als je wielrennen en Rwanda in een zin gebruikt, kom je al snel uit bij de Tour du Rwanda. Een rittenkoers die al jaren het hoogtepunt vormt van het Rwandese wielerseizoen. Meer dan 1 miljoen Rwandezen stromen elk jaar samen om hun nationale wielerronde te aanschouwen. "In Afrika is Rwanda het land waar wielrennen het meeste leeft", zegt Simon De Schutter, een Belg die zich al 7 jaar inzet voor de wielersport in Rwanda. "Het wielrennen is en blijft in ontwikkeling. Momenteel is er wel minder aandacht voor de ontwikkeling van nieuw talent en nieuwe wedstrijden omdat de focus op het WK van 2025 ligt." "Maar als je gewoon op straat gaat, denk ik niet dat er veel mensen zullen weten dat er een WK aankomt over 3 jaar. Het WK leeft voorlopig vooral in de Rwandese wielergemeenschap."

"Gebrekkige taalkennis nekt veel Rwandese renners"

Een ander Afikaanse land, Eritrea, heeft al heel wat WorldTour-profs voortgebracht. Met Biniam Girmay heeft het zelfs een wereldtopper. Waar blijven de Rwandese renners? "Het probleem is dat veel wielrenners door hun trainers aangespoord worden om te stoppen met school. Daardoor leren ze geen vreemde talen zoals Engels en Frans. Dat houdt hen tegen om door te breken in Europa", vertelt De Schutter. Veel renners die niet doorbreken, komen in de problemen. Daarom werd Rwanda Beyond opgericht, een project dat afgeschreven Rwandese wielrenners een nieuwe kans wil geven. "Met Rwanda Beyond proberen we twee dingen te doen", legt De Schutter uit. "Ten eerste willen we de renners die afgeschreven zijn, tonen dat ze hun wielercarrière ook na hun 23e kunnen voortzetten. Niet in het wegwielrennen, maar wel in het mountainbike, gravelraces of bikepacking." "Daarnaast zijn er ook heel wat renners die geen middelbaar diploma hebben. We helpen hen toch om hun middelbare studies af te ronden. Zo kunnen ze toch nog terecht op de arbeidsmarkt", zegt De Schutter.

De Ronde van Rwanda lokt jaarlijks heel wat kijklustigen.

"Mountainbike populair maken in Rwanda met Rwandan Epic"

Ook voor het mountainbiken wil Rwanda het vuur aanwakkeren bij de plaatselijke bevolking. Twee Belgen die al 7 jaar in Rwanda wonen, zijn op het idee gekomen om de Rwandan Epic te organiseren om het mooie land en trails in wedstrijdvorm te gieten. "Rwanda is vooral gefocust op het wegwielrennen. Een van onze doelen is om mountainbike weer populair te maken, ook bij Rwandezen zelf", zegt Simon De Schutter, die zelf organisator en directeur is van de Rwandan Epic. "We proberen een balans te vinden tussen avontuur en competitie. De Rwandan Epic is door die mix anders dan veel andere mountainbikewedstrijden." "Het avontuurlijke zit in het feit dat de deelnemers plaatsen ontdekken waar vele mensen nog nooit aan gedacht hadden om te komen fietsen." "De competitie bestaat uit getimede races op mooi afgebakende omlopen, die afgesloten zijn voor alle verkeer."