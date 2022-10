Jonas Vingegaard troeft Froome en Nibali af in Tour Criterium in Singapore, Philipsen beste jongere

Bekijk de slotkilometer

Philipsen is de beste jonge renner

De gele trui was een van de 32 Tour-renners die mee de wielersport moeten promoten in Singapore en daarbuiten, 8 topteams waren van de partij. Een heel weekend stond in het teken van koers- en fietsplezier met amateur- en profwedstrijden.



Climax was het Tour de France Prudential Singapore Criterium, een wedstrijd over 65 km of 20 ronden. De Deense Tour-winnaar ontsnapte in de voorlaatste ronde met Chris Froome, Vincenzo Nibali, Simon Geschke en Enric Mas.



In de slotkilometer plaatste de renner van Jumbo-Visma een beslissende demarrage, Froome eindigde als tweede voor Nibali.





Er werden ook nog andere prijzen uitgedeeld: Mark Cavendish won het puntenklassement, Jasper Philipsen was de beste jonge rijder, de lokale renner Jeo Boon Kiak de strijdlustigste en Cofidis was de beste in de ploegentijdrit.