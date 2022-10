Is toekomst van Belgisch vrouwenwielrennen rooskleurig? "Op weg en piste gaat het goed, in het veld minder"

Het grote doel is om te kijken welke stappen er nog gezet moeten worden om van België een wereldnatie te maken in het vrouwenwielrennen, zoals het dat bij de mannen al is.

"Ik ben heel gelukkig, dit was een droom van mij om zoiets te kunnen organiseren", vertelt Griet Langedock, voorzitter van de commissie vrouwenwielrennen bij Cycling Vlaanderen. "Dit is uniek, we doen dit bijvoorbeeld ook niet bij de mannen."

De toekomst ziet er mooi uit. We hebben nog nooit zoveel talenten gehad in België.

Vooral in het veldrijden hinkt België op dit moment achterop. Op de recente WB-manches in Amerika was er bijvoorbeeld geen enkele Belgische renster aanwezig. "Daar scoren we inderdaad veel minder dan bij de mannen", vertelt Frederik Broché, technisch directeur van Belgian Cycling. "Dat is een groot werkpunt."



"We hebben al initiatieven op lager niveau om meisjes aan te trekken op provinciaal niveau. We trainen ook op provinciaal en nationaal niveau. Dat zijn zaadjes die we planten en die hopelijk over een aantal jaar uitkomen."



Maar er klonk ook optimisme. Op de weg en op de piste draait het wel goed, met uithangbord Lotte Kopecky op kop. "Maar er is meer dan Kopecky", vertelt D'hoore. "Denk maar aan Shari Bossuyt en Julie De Wilde. En bij de jeugd en de nieuwelingen zijn er ook heel wat talenten op komst."



"Het ziet er heel mooi uit. We hebben dat nooit gehad. Ik kijk uit naar de toekomst. Het kan zijn dat het nog een jaar of 5 duurt, maar de talenten zijn er zeker en vast."