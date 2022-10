Ploegleider Jolien D'hoore: "We willen met AG Insurance-NXTG Belgische topploeg worden"

"Ik ben tevreden over het jaar, maar ik ben ook redelijk snel teleurgesteld", geeft D'hoore toe. "Ik wil altijd finales rijden en meedoen voor de overwinning, maar dat lukte niet altijd, omdat we een opleidingsploeg zijn."

"Onze ploeg is rond voor volgend jaar", zegt D'hoore. "We hebben nu 16 rensters en hopelijk krijgen we een WorldTour-licentie." Dit jaar was de ploeg nog een opleidingsploeg met jonge rensters die leergeld moesten betalen.

Jolien D'hoore is een vast panellid van de podcast De volgwagen (Radio 2 & MNM). In de laatste aflevering met Lotte Kopecky als gast blikt D'hoore ook terug na haar eerste jaar als ploegleider en kijkt ze vooruit naar de toekomst van AG Insurance-NXTG.

We zijn een Belgische ploeg met een Belgische licentie en het is de bedoeling om een Belgische topploeg te worden.

"Het is niet evident voor de rensters. Ze zijn allemaal 20 of 21 jaar, de jongsten van het peloton, en ze rijden tegen Lotte Kopecky of Annemiek van Vleuten. Dat is een groot niveauverschil. Maar ze zijn veel verbeterd op een paar maanden tijd."



"We zijn al blij als we een top 10 of top 15 hebben, maar ik wil altijd iets meer. Hopelijk is dat volgend jaar het geval." Met onder meer de komst van Ashleigh Moolman-Pasio en Lotta Henttala-Lepistö krijgt AG Insurance-NXTG een kwaliteitsinjectie.



Maar daar zal het in de toekomst niet bij blijven. "We zijn een Belgische ploeg met een Belgische licentie en het is de bedoeling om een Belgische topploeg te worden", klinkt D'hoore ambitieus.



"Met de rensters die we nu in de ploeg gaan hebben, zullen we ongeveer 8e staan in de ploegenranking. Dat is niet zo slecht, maar we willen echt naar die top 5 of top 3 gaan. Daar gaan we nog enkele jaren voor nodig hebben, dat zal niet op 2 jaar gebeuren."